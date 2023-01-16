Боксерам разрешили выступать с бородой и усами

Международная ассоциация бокса разрешила выступать на ринге с бородой. Правда, не длиннее 10 сантиметров.

Как передает Day.Az, об этом сказано в сообщении пресс-службы организации.

По новым правилам, борода не должна закрывать шею.

"Боксер может иметь бороду и усы, но они не должны закрывать шею и не должны быть длиннее 10 см", - сказано в положении технического регламента IBA.