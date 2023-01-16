https://news.day.az/sport/1529021.html Боксерам разрешили выступать с бородой и усами
Боксерам разрешили выступать с бородой и усами
Международная ассоциация бокса разрешила выступать на ринге с бородой. Правда, не длиннее 10 сантиметров.
Как передает Day.Az, об этом сказано в сообщении пресс-службы организации.
По новым правилам, борода не должна закрывать шею.
"Боксер может иметь бороду и усы, но они не должны закрывать шею и не должны быть длиннее 10 см", - сказано в положении технического регламента IBA.
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