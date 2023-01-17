https://news.day.az/sport/1529058.html Сколько заработает «ПСЖ» за матч с саудовскими звездами во главе с Роналду?
Сколько заработает «ПСЖ» за матч с саудовскими звездами во главе с Роналду?
"Пари Сен-Жермен" встретится с объединенной командой саудовских клубов "Аль-Наср" и "Аль-Хилаль". Парижский клуб заработает приличную сумму денег за участие в этой встрече, сообщает Metaratings, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации источника, французский клуб заработает более €10 млн. Кроме того, в казну "ПСЖ" поступят средства за платную трансляцию.
Встреча состоится 19 января в Эр-Рияде. За саудовскую команду выступит Криштиану Роналду, а за "ПСЖ" сыграет Лионель Месси.
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