Назван самый высокооплачиваемый боец UFC в полутяжелом весе

Ричард Шефер, менеджер бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелой весовой категории Джона Джонса, на канале MMAFightingonSBN в YouTube заявил, что его клиент заключил новый контракт с организацией, по которому он станет самым высокооплачиваемым полутяжеловесом в истории лиги, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Они были очень заинтересованы в работе с нами, и в итоге мы заключили справедливый контракт. Эта сделка делает Джона самым высокооплачиваемым спортсменом в тяжелом весе в UFC. Хантер Кэмпбелл сказал мне, что, вероятно, он второй после Конора Макгрегора", - сказал Шефер.