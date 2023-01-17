В Национальной гимнастической арене проходят учебно-тренировочные сборы спортсменок из Нахчывана и Зиря

В Национальной гимнастической арене в Баку проходят учебно-тренировочные сборы юных спортсменок, представительниц художественной гимнастики из Нахчывана и Зиря, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

На сборах участвуют 19 юных спортсменок, представляющие секции по художественной гимнастике, действующие при Центре культуры в Зиря и Стадионе Нахчыванской АР.

Под руководством опытных тренеров юные спортсменки участвуют в занятиях по общей и специальной физической подготовке и тренировках по технике работы с предметами. Наряду с этим, специалисты уделяют внимание совершенствованию программ гимнасток.

Как отметила тренер по художественной гимнастике и дисциплине "Гимнастика для всех" из Нахчыванской Автономной Республики Хумай Гафарова, в ходе учебно-тренировочных сборов юные спортсменки приобретают большой опыт и новые знания.

"На данный момент у нас в отделении по гимнастики занимаются около 100 детей в возрасте от трех до 11 лет. Тренировки проходят ежедневно по четырем группам. Спортсменки из Нахчывана впервые принимают участие в учебно-тренировочнхых сборах в Национальной гимнастической арене. Цель тренировок - повышение уровня наших гимнасток, и подготовка их к будущим соревнованиям. Выражаю признательность Федерации гимнастики Азербайджана за внимание и заботу к гимнастам из регионов", - сказала Гафарова.

В свою очередь главный тренер отделения по художественной гимнастике в Центре культуры в Зиря Назираханум Фарадова отметила, что на данный момент у них в клубе тренируются более 50 юных гимнастов.

"Для юных спортсменок из Зиря приглашение принять участие в учебно-тренировочных сборах в Национальной гимнастической арене большая честь. Для них тренироваться в одном зале вместе с лидерами национальной сборной было большой мечтой. Каждые сборы большой опыт не только для гимнастов, но и для тренеров, каждый из нас приобретает новые навыки, которые мы будем применять на будущих соревнованиях", - сказала Фарадова.

Отметим, что Центре культуры в Зиря отделение по художественной гимнастике действует с 2015 года, а в Стадионе Нахчыванской АР - с 2016 года.