Роналду не может найти подходящего повара в свой дом

Нападающий саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду не может найти подходящего повара, который будет готовить для его семьи в его доме. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, португальский форвард и его семья не могут найти специалиста, который подходит под их требования. Им важно, чтобы повар умел готовить традиционные португальские блюда, а также интернациональные блюда, такие как суши. Отмечается, что многие вакансии персонала в его дом уже закрыты.

Напомним, Криштиану Роналду перед стартом чемпионата мира - 2022 дал скандальное интервью Пирсу Моргану. В нем он раскритиковал "Манчестер Юнайтед", за который тогда выступал, и главного тренера команды Эрика тен Хага. После этого контракт между игроком и клубом был расторгнут.