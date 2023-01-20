Аргентинский бизнесмен обвинил ФИФА

Аргентинский бизнесмен Алехандро Бурзако, выступая в суде, обвинил Международную федерацию футбола (ФИФА) в сознательной открытости для коррупции, сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Бурзако проходит в качестве свидетеля по делу двух бывших руководителей спортивного вещания телеканала Fox Эрнана Лопеса и Карлоса Мартинеса, обвиняемых в даче взяток ради получения прав на телетрансляции.

"Было ощущение, будто исполком ФИФА написал на облаках и небе: "Мы открыты для взяток", - заявил Бурзако во время заседания суда.

В 2015 году Бурзако признал себя виновным, обвинив при этом несколько бывших высокопоставленных чиновников ФИФА в организации незаконной схемы перепродажи прав на трансляции крупных турниров.

Тогда сотрудники его фирмы признались, что давали взятки представителям ФИФА. Torneos y Competencias заплатила десятки миллионов долларов для обеспечения прав на трансляции матчей чемпионатов мира на период с 2018 по 2030 год.