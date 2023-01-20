Самый титулованный футболист в истории задержан в Испании

Трехкратный победитель Лиги чемпионов бразильский футболист Дани Алвес, которого заподозрили в сексуальном насилии, был задержан в пятницу в полицейском участке в испанской Каталонии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе региональных правоохранительных органов, передает Day.Az.

Теперь Алвес должен дать показания перед судом, который изберет меру пресечения в отношении него.

Ранее суд начал следственные действия по делу о предполагаемом сексуальном насилии, якобы совершенном футболистом в отношении женщины на дискотеке в Барселоне в конце декабря 2022 года. Алвес и его окружение отвергают все обвинения.

Алвесу 39 лет, с июля 2022 года он выступает за мексиканский клуб "Пумас". Ранее он играл за бразильские "Баию" и "Сан-Паулу", итальянский "Ювентус", французский ПСЖ, испанские "Севилью" и "Барселону". Защитник является самым титулованным футболистом в истории, в его активе 43 трофея. Алвес становился шестикратным чемпионом Испании, двукратным чемпионом Франции, чемпионом Италии, три раза побеждал в Лиге чемпионов, дважды - в Кубке УЕФА, трижды - в Суперкубке УЕФА. В составе сборной Бразилии он по два раза выиграл Кубок конфедераций (2009, 2013) и Кубок Америки (2007, 2019), а также стал олимпийским чемпионом (2021).