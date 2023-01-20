https://news.day.az/sport/1530301.html Сын чемпиона НБА дебютировал в Азербайджане
Отметим, что Ларри сын известного баскетболиста Ларри Робинсона, ставшего чемпионом НБА в сезоне 1993/94 в составе "Хьюстон Рокетс".
Сын чемпиона НБА дебютировал в Азербайджане
Американский баскетболист Ларри Робинсон-III дебютировал в Азербайджанской баскетбольной лиге.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на федерацию баскетбола Азербайджана, Ларри является новичком шекинского "Олимпика" и вышел на площадку в 14-м туре АБЛ против бакинского "Сабаха" (72:77). Он набрал 18 очков в той игре, став самым результативным игроком "олимпийцев".
Отметим, что Ларри сын известного баскетболиста Ларри Робинсона, ставшего чемпионом НБА в сезоне 1993/94 в составе "Хьюстон Рокетс".
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