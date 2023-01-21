"Ливерпуль" сыграл вничью с "Челси"

"Ливерпуль" дома со счетом 0:0 сыграл вничью с "Челси" в матче чемпионата Англии по футболу.

Встреча прошла в субботу на стадионе "Энфилд", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

На третьей минуте полузащитник "Челси" Кай Хаверц забил гол, однако взятие ворот было отменено после подсказки видеоассистента рефери (VAR) - в данном эпизоде был зафиксирован офсайд.

Для немца Юргена Клоппа, возглавляющего "Ливерпуль", этот матч стал 1 000-м в карьере главного тренера. Клопп возглавляет "Ливерпуль" с 2015 года и вместе с командой по одному разу выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии, Кубок английской лиги, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Ранее специалист тренировал германские "Майнц" и "Боруссию" (Дортмунд), с которой дважды выиграл чемпионат Германии, один раз - кубок страны, а также вывел команду в финал Лиги чемпионов.