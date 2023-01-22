Названа дата дебюта Роналду за «Аль-Наср» в официальном матче

Португальский нападающий Криштиану Роналду дебютирует за "Аль-Наср" в официальном матче 22 января.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает пресс-служба клуба.

22 января "Аль-Наср" сразится с "Аль-Иттифаком" в рамках чемпионата Саудовской Аравии.

Стоит отметить, что Роналду уже выходил на поле в Саудовской Аравии, это случилось в товарищеском матче, где сборная Эр-Рияда (объединенная команда "Аль-Насра" и "Аль-Хиляля") сыграла с "ПСЖ" (4:5), форвард в этом матче оформил дубль.

Нападающий стал игроком "Аль-Насра" 2 января этого года.

Напомним, Криштиану Роналду перед стартом чемпионата мира - 2022 дал скандальное интервью Пирсу Моргану. В нем он раскритиковал "Манчестер Юнайтед", за который тогда выступал, и главного тренера команды Эрика тен Хага. После этого контракт между игроком и клубом был расторгнут.

Ранее сообщалось, что Роналду готов подать в суд на свой бывший клуб, туринский "Ювентус", за невыплату гонорара по тайному соглашению.

У Роналду было тайное соглашение со "старой синьорой", которое в ходе обысков 23 марта 2022 года нашли в офисе адвоката Федерико Рестано в Турине. В рамках этой сделки "Ювентус" до сих пор не выплатил нападающему 19,9 млн евро. Выплату обещали даже в случае ухода Роналду.