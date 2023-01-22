В Федерации футбола Саудовской Аравии хотят воссоединить Месси и Роналду в одном чемпионате

Генеральный секретарь Федерации футбола Саудовской Аравии Ибрагим Алкассим высказался о возможном переходе аргентинского форварда "Пари Сен-Жермен" Лионеля Месси в один из местных клубов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"На данный момент я ничего не знаю о возможном приезде Месси. Хотя не буду скрывать, что мы хотели бы видеть его в чемпионате Саудовской Аравии.

Мы всегда стремимся улучшать футбол в стране. Поэтому, конечно, мы хотим, чтобы Месси и Роналду снова играли вместе в одной лиге", - приводит слова Алкассима в интервью Marca.

19 января состоялся товарищеский матч между сборной звезд Эр-Рияда и "ПСЖ". Встреча завершилась победой французского клуба со счетом 5:4. Месси отметился голом. Капитан саудовской команды Криштиану Роналду записал на свой счет дубль.

Стоит отметить, что это дебют португальского футболиста в Саудовской Аравии. Он стал игроком "Аль-Насра" 2 января этого года и на поле до этого дня еще не выходил.