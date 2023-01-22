https://news.day.az/sport/1530618.html Двое азербайджанских боксеров завоевали золотые медали на Кубке наций - ФОТО
Двое азербайджанских боксеров завоевали золотые медали на Кубке наций - ФОТО
Две азербайджанские женщины-боксеры завоевали золотые медали на Кубке наций, проходящем в сербском городе Сомбор, передает Day.Az со ссылкой на Федерацию бокса Азербайджана.
Так, в финале наша спортсменка Банучичек Насирли одолела соперницу из Венгрии Роксану Талпас со счетом 5:0.
Другая представительница азербайджанской сборной Эмили Рзаева оказалось сильнее местной спортсменки Анастасии Боскович - 4:1.
Таким образом, число завоеванных командой медалей достигло восьми.
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