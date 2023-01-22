УЕФА может отстранить «Ювентус» от еврокубков

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может отстранить "Ювентус" от участия в еврокубках. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, такое решение может быть принято, если подтвердится, что туринский клуб проводил определенные махинации при выплате зарплат. Отмечается, что такие санкции не будут приняты, если "Ювентус" завершит выступление в чемпионате Италии вне зоны еврокубков.

20 января в апелляционном суде Федерации футбола Италии (FIGC) прошли слушания о возобновлении судебного разбирательства по делу о финансовых махинациях.

Прокуратура FIGC лишила "старую синьору" 15 очков, а также отстранила от футбола 11 человек из бывшего руководства клуба. Экс-директор команды Фабио Паратичи отстранен на 30 месяцев, экс‑директор Маурицио Арривабене и экс‑президент Андреа Аньелли - на 24 месяца каждый, экс‑директора Паоло Гаримберти и Павел Недвед - на восемь месяцев.

Туринский клуб был под следствием из‑за завышения сумм трансферов с целью получения прироста капитала. Следователи изучали финансовые отчеты клуба за 2018-2020 годы. Прокуратура Турина также проводила расследование ситуации с выплатой зарплат футболистам за четыре месяца в 2020 году.

В ближайшем матче "Ювентус" на своем поле сыграет с "Аталантой" в рамках 19-го тура чемпионата Италии. Встреча пройдет 22 января и начнется в 23.45 по бакинскому времени.