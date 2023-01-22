https://news.day.az/sport/1530672.html Фьюри вызвал на поединок бывшего чемпиона UFC - ВИДЕО
Фьюри вызвал на поединок бывшего чемпиона UFC - ВИДЕО
Британский боксер Тайсон Фьюри вызвал на бой бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнсиса Нганну, недавно покинувшего промоушен. Как передает Day.Az, слова спортсмена приводит Seconds Out.
"Давайте устроим сочный поединок в клетке в четырехунцевых перчатках. Пусть у нас будет крутой рефери. Например, "железный" Майк Тайсон", - заявил Фьюри.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре