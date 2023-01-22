Фьюри вызвал на поединок бывшего чемпиона UFC
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Британский боксер Тайсон Фьюри вызвал на бой бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнсиса Нганну, недавно покинувшего промоушен. Как передает Day.Az, слова спортсмена приводит Seconds Out.

"Давайте устроим сочный поединок в клетке в четырехунцевых перчатках. Пусть у нас будет крутой рефери. Например, "железный" Майк Тайсон", - заявил Фьюри.