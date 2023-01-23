Новая схема отбора в боксе на Олимпийские игры-2024

Схема отбора в боксе на Олимпийские игры-2024 в Париж еще не начавшись, меняет свои контуры. Международная ассоциация бокса (IBA), которой Международный Олимпийский Комитет не доверяет процесс отбора на Игры, не так давно объявила о регламенте квалификации. Но инициатива пошла впустую, так как именно МОК будет определять предстоящие лицензионные турниры. Точнее, она уже их обнародовала.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, теперь для сборной Азербайджана основным стартом года с точки зрения борьбы за вакансии, станут предстоящие Евроигры. Если раньше предполагалось, что первую часть билетов в Париж разыграют на майском чемпионате мира, то теперь акценты существенно сместились. Через мундиаль уже не проходит дорога на Олимпиаду.

МОК запустил схему, в соответствии с которой боксерам предстоит выступление на континентальных отборочных турнирах. Для европейских сборных ими будут Евроигры в Кракове, которые пройдут с 21 июня по 2 июля в Кракове (Польша). На соревновании будут представлены 13 категорий (7 у мужчин и 6 у женщин), а общая квота окажется равна 44-м лицензиям (22+22).

Примечательно, что на других континентах боксеры также поборются за вакансии в Париж на мультиспортивных форумах - Азиатских, Панамериканских, Африканских и Тихоокеанских Играх.

Комиссию по подготовке и проведению лицензионных соревнований в боксе возглавил член МОК, президент Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ. А Спортивный директор МОК Кейт Макконелл считает, что новая система не такая сложная по сравнению с отбором в Токио, так как основывается на региональных отборочных стартах, большинство из которых пройдут в течении года.

Но и это еще все, так как для не сумевших отобраться на Игры мастеров кожаной перчатки представиться еще шанс побороться за путевки. Речь идет о так называемых итоговых турнирах, запланированных на первую половину следующего года.

Таким образом, все планируемые инновации IBA, вовсю рекламирующую Мировую серию бокса, не имеют никакого смысла. Ведь в предолимпийский год боксеров интересует лишь вопрос лицензий, а сейчас Международная ассоциация не играет роли в их распределении. И в этом смысле IBA продолжает оставаться неполноценной организацией, по сути не имеющей голоса в олимпийской семье.

