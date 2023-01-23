Определились четвертьфиналистки Australian Open в одиночном разряде
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Определились все четвертьфиналистки женского одиночного турнира на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

За выход в полуфинал сразятся:

Елена Рыбакина (Казахстан) - Елена Остапенко (Латвия);

Джессика Пегула (США) - Виктория Азаренко (Белоруссия);

Каролина Плишкова (Чехия) - Магда Линетт (Польша);

Арина Соболенко (Белоруссия) - Донна Векич (Хорватия).