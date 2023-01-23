https://news.day.az/sport/1530730.html Определились четвертьфиналистки Australian Open в одиночном разряде
За выход в полуфинал сразятся:
Определились четвертьфиналистки Australian Open в одиночном разряде
Определились все четвертьфиналистки женского одиночного турнира на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
За выход в полуфинал сразятся:
Елена Рыбакина (Казахстан) - Елена Остапенко (Латвия);
Джессика Пегула (США) - Виктория Азаренко (Белоруссия);
Каролина Плишкова (Чехия) - Магда Линетт (Польша);
Арина Соболенко (Белоруссия) - Донна Векич (Хорватия).
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