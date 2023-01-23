Роналду о дебюте за «Аль-Наср» и своей первой победе

Португальский новичок "Аль-Насра" Криштиану Роналду высказался о своем дебюте за клуб из Саудовской Аравии в матче чемпионата страны против "Аль-Иттифака", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Нападающий вышел на поле в качестве капитана с первых минут встречи и играл до финального свистка, но не отметился результативными действиями.

"Аль-Наср" одержал победу со счетом 1:0 благодаря голу бразильца Андерсона Талиски на 31-й минуте.

"Первая игра, первая победа - молодцы ребята! Спасибо всем болельщикам за невероятную поддержку", - написал Роналду в социальной сети.

"Аль-Наср" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии, имея в своем активе 33 очка. "Аль-Иттифак" занимает десятое место, набрав 16 очков.

Капитан сборной Португалии подписал контракт с "Аль-Насром" по окончании чемпионата мира по футболу в Катаре. Перед турниром футболист расторг соглашение с клубом Английской премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Юнайтед", дав напоследок скандальное интервью, в котором раскритиковал руководство, тренеров и игроков манкунианцев.