Роналду о дебюте за «Аль-Наср» и своей первой победе
Португальский новичок "Аль-Насра" Криштиану Роналду высказался о своем дебюте за клуб из Саудовской Аравии в матче чемпионата страны против "Аль-Иттифака", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Нападающий вышел на поле в качестве капитана с первых минут встречи и играл до финального свистка, но не отметился результативными действиями.
"Аль-Наср" одержал победу со счетом 1:0 благодаря голу бразильца Андерсона Талиски на 31-й минуте.
"Первая игра, первая победа - молодцы ребята! Спасибо всем болельщикам за невероятную поддержку", - написал Роналду в социальной сети.
"Аль-Наср" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии, имея в своем активе 33 очка. "Аль-Иттифак" занимает десятое место, набрав 16 очков.
Капитан сборной Португалии подписал контракт с "Аль-Насром" по окончании чемпионата мира по футболу в Катаре. Перед турниром футболист расторг соглашение с клубом Английской премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Юнайтед", дав напоследок скандальное интервью, в котором раскритиковал руководство, тренеров и игроков манкунианцев.
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