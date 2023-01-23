Азербайджанские боксеры завоевали 11 медалей на Кубке наций

Азербайджанские спортсменки завоевали 11 медалей на Кубке наций по боксу среди женщин в сербском городе Сомбор.

Как сообщили Day.Az в Федерации бокса Азербайджана, в последний день соревнований спортсменки принесли в копилку сборной еще три серебряные медали.

В соревнованиях среди молодых отличились Лала Мадатова (48 кг) и Айнур Микаилова (52 кг), среди взрослых второе место заняла Шахла Аллахвердиева (66 кг).

Национальная сборная Азербайджана в составе 12 спортсменок завоевала 2 золотые, 3 серебряные и 6 бронзовых медалей на международном турнире, в котором приняли участие более 100 спортсменов из 13 стран.

Золото в копилку сборной Азербайджана принесли Банучичек Насирли, одолевшая соперницу из Венгрии Роксану Талпас, и Эмили Рзаева, победившая сербскую спортсменку Анастасию Боскович.