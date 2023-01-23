На футбольном матче показали белую карточку

В матче между женскими португальскими командами "Бенфика" и "Спортинг" впервые в истории показали белую карточку. Об этом сообщает Sport Bible, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Матч состоялся 21 января и завершился разгромной победой "Бенфики" со счетом 5:0. В одном из эпизодов встречи одной из футболисток стало плохо, на поле появились медицинские бригады обеих команд. После того как врачи нормализовали состояние спортсменки, судья показал им белую карточку в качестве благодарности за оказанную помощь.

Международная федерация футбола (ФИФА) ввела использование белых карточек в Португалии в качестве эксперимента. Таким образом планируется благодарить участников матчей за честную игру и повышать этическую ценность в спорте.