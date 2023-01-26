Хави остался недоволен «Барселоной»

Главный тренер "Барселоны" Хави прокомментировал победу в четвертьфинале Кубка Испании над "Реал Сосьедад". Его слова передает Marca, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Большинство моментов были положительными. Но после гола мы расслабились на 5-10 минут, и этого не должно быть. Нам не хватает агрессии перед воротами. Это были 60 блестящих минут, но когда мы забиваем, кажется, что все кончено, и это не так. Мы должны идти вперед, чтобы забить второй и третий гол", - сказал Хави.

Встреча завершилась победой команды из столицы Каталонии со счетом 1:0.

На 40-й минуте полузащитник гостевой команды Брайс Мендес получил прямую красную карточку. Счет в матче на 52-й минуте открыл нападающий "Барселоны" Усман Дембеле.

Таким образом, "Барселона" вышла в полуфинал Кубка Испании. В других четвертьфинальных матчах турнира мадридский "Реал" сыграет против "Атлетико", а "Валенсия" проведет встречу с "Атлетиком" из Бильбао.

Отметим, что накануне "Барселона" завоевала Суперкубок Испании, обыграв в финальном матче "Реал" со счетом 3:1. Каталонский клуб возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании.