«ПСЖ» намерен сначала арендовать игрока «Зенита» Малкома

Французский "Пари Сен-Жермен" готовит официальное предложение для петербургского "Зенита" по трансферу бразильского полузащитника Малкома. Об этом сообщает L, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Клуб из столицы Франции уже получил согласие игрока на переход этой зимой. "ПСЖ" намерен арендовать с опцией выкупа, которую будет легко активировать.

Малком перебрался в "Зенит" в 2019 году из "Барселоны". За это время, проведенное в России, он успел трижды стать чемпионом страны, один раз выигрывал Кубок России и три раза Суперкубок. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2027 года.

В 2020 году полузащитник в составе сборной Бразилии стал обладателем золотой медали Олимпийских игр.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Малком принял участие в 17 встречах, в которых ему удалось забить 12 мячей и сделать пять результативных передач. Он является лучшим бомбардиром команды.

После 17 туров РПЛ "Зенит" продолжает лидировать в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака опережают идущий вторым "Спартак" на шесть очков.