Месси может переехать в Саудовскую Аравию уже летом

Саудовские клубы намерены приобрести форварда Лионеля Месси, трансфер может состояться уже летом, сообщает ESPN, передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.

Соглашение аргентинца с "ПСЖ" действует до лета и может быть продлено ещё на год. Если футболист не захочет и дальше играть в Париже, то за ним выстроится очередь из клубов высшей лиги Саудовской Аравии, говорится в сообщении.

Как сообщается, после перехода Криштиану Роналду в "Аль-Наср", другие клубы хотят получить Месси. Его зарплата будет сопоставима с той, что получает Роналду, то есть около $200 млн в год.

Ранее сообщалось, что "Аль-Хиляль" и "Аль-Иттихад" хотят подписать Месси и готовы платить игроку € 350 млн за сезон.