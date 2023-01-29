Тренер «Аль-Насра» высказался о будущем Роналду

Тренер саудовского "Аль-Насра" Руди Гарсия высказался о будущем португальского нападающего клуба Криштиану Роналду, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Роналду - качественное усиление нашего состава, он создаст проблемы защитникам наших соперников. Это один из лучших игроков в мире", - заявил Гарсия. Тренер выразил уверенность, что футболист не завершит карьеру в саудовском клубе и вернется в Европу.