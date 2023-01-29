«ПСЖ» планирует провести еще один раунд переговоров с «Зенитом»

Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" планирует провести еще один раунд переговоров с петербургским "Зенитом" о трансфере бразильского нападающего Малкома, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его информации, "ПСЖ" всерьез заинтересован в услугах футболиста сине-бело-голубых и собирается обсудить все детали сделки. При этом Малком уже дал согласие на трансфер.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак ранее подтвердил информацию об интересе "ПСЖ" к Малкому, но отметил, что парижане пока не делали российскому клубу официального предложения. Он также отметил, что сине-бело-голубые не будут препятствовать переходу игрока, так как никогда не удерживали футболистов силой.

Малком перебрался в "Зенит" в 2019 году из "Барселоны". За время, проведенное в России, он успел трижды стать чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ), один раз выигрывал Кубок и три раза Суперкубок страны. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2027 года.