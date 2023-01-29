Стали известны чемпионки Australian Open в парном разряде

Чешские теннисистки Катерина Синякова и Барбора Крейчикова второй год подряд одержали победу в Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) в парном разряде, который проходит в Мельбурне.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, в финальном матча дуэт, получивший первый номер посева, обыграл Суко Аояму и Эну Сибахару из Японии - 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 29 минут.

Чешские теннисистки стали семикратными чемпионками турниров Большого шлема в парном разряде. Осенью 2022 года они выиграли Открытый чемпионат США (US Open).

Открытый чемпионат Австралии, первый в сезоне турнир Большого шлема, завершится 29 января.

Ранее сообщалось, что представительница Белоруссии Арина Соболенко обыграла Елену Рыбакину из Казахстана в женском финале Australian Open.

Соболенко одержала победу в трех сетах со счетом 4:6, 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа и 28 минут.

Сегодня, 29 января, состоится мужской финал, в котором сыграют серб Новак Джокович и грек Стефанос Циципас. Начало матча в 11:30 по московскому времени.