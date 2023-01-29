Промоутер Арум назвал боксера Бетербиева монстром

Промоутер Боб Арум отреагировал на победу российского боксера Артура Бетербиева в поединке над Энтони Ярдом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Артур Бетербиев - настоящий монстр. Думаю, он победит любого соперника в своем дивизионе. Это был один из величайших боев в полутяжелом весе из тех, который я видел", - сказал Арум.

Поединок Бетербиева и Ярда прошел на лондонском стадионе "Уэмбли" в ночь на 29 января. В восьмом раунде после нокдауна угол британского боксера выбросил белое полотенце. Бетербиев одержал победу техническим нокаутом, которая стала для него 19-й в профессиональной карьере.

18 декабря Бетербиев защитил сразу два чемпионских пояса в поединке против Маркуса Брауна. Россиянин одержал победу в девятом раунде, проведя нокаут. Таким образом, он защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе.