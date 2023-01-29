Азербайджанские каратисты завоевали пять бронзовых медалей премьер-лиги

В Каире (Египет) завершается премьер-лига с участием команды Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в третий, заключительный день турнира азербайджанские каратисты провели бои за бронзовые медали.

Медина Садыхова (55 кг), Турал Агаларзаде (67 кг), Ирина Зарецка (68 кг), Фарид Агаев (75 кг) и Тургут Гасанов (84 кг) выиграли свои бои, заняв третьи места.

В то же время Аминага Гулиев (60 кг), Айхан Мамаев (84 кг) и Асиман Гурбанлы (+84 кг) проиграли свои бои.

