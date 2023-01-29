https://news.day.az/sport/1532910.html Азербайджанские каратисты завоевали пять бронзовых медалей премьер-лиги
В то же время Аминага Гулиев (60 кг), Айхан Мамаев (84 кг) и Асиман Гурбанлы (+84 кг) проиграли свои бои.
Азербайджанские каратисты завоевали пять бронзовых медалей премьер-лиги
В Каире (Египет) завершается премьер-лига с участием команды Азербайджана.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в третий, заключительный день турнира азербайджанские каратисты провели бои за бронзовые медали.
Медина Садыхова (55 кг), Турал Агаларзаде (67 кг), Ирина Зарецка (68 кг), Фарид Агаев (75 кг) и Тургут Гасанов (84 кг) выиграли свои бои, заняв третьи места.
В то же время Аминага Гулиев (60 кг), Айхан Мамаев (84 кг) и Асиман Гурбанлы (+84 кг) проиграли свои бои.
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