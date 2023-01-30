Кварацхелия вышел на первое место среди ассистентов в Серии А

Сегодня полузащитник "Наполи" Хвича Кварацхелия в матче 19-го тура чемпионата Италии против "Ромы" отметился результативной передачей. Она стала для грузинского футболиста уже восьмой в текущем сезоне Серии А, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Таким образом, 21-летний игрок поднялся на первую строчку в списке лучших распасовщиков лиги. Столько же голевых передач на счету у игрока "Лацио" Сергея Милинковича-Савича. Но для достижения этой отметки сербу понадобилось на три матча больше.

По шесть ассистов сразу у троих футболистов. Это Жерар Деулофеу ("Удинезе"), Марио Руй ("Наполи") и Петр Зелиньски ("Наполи").

После 20 туров у "Наполи", победившего сегодня "Рому", стало 53 набранных очка. На второй строчке в турнирной таблице располагается миланский "Интер" (40 очков). Тройку лидеров замыкает "Лацио" (38 очков).

Всего в текущем сезоне у Кварацхелии семь голов и восемь голевых передач в 16 матчах.

Экс-игрок "Рубина" Кварацхелия перешел в "Наполи" в июле 2022 года года из "Динамо" (Батуми). В марте футболист направился из казанской команды в расположение сборной Грузии на сбор и не вернулся. Позже "Рубин" сообщил о приостановке контракта с нападающим.