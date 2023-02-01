«Челси» официально оформил самый дорогой трансфер в истории АПЛ

Полузащитник лиссабонской "Бенфики" и сборной Аргентины Энцо Фернандес официально стал футболистом лондонского "Челси". Об этом сообщается на сайте Комиссии по рынку ценных бумаг Португалии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сумма трансфера составила 121 млн евро, что является рекордной сделкой в истории Английской премьер-лиги (АПЛ). Футболист подписал контракт до лета 2031 года.

До этого рекорд принадлежал "Манчестер Сити", который приобрел английского полузащитника Джека Грилиша у "Астон Виллы" за 113 млн евро.

В СМИ ранее появлялась информация, что "Челси" намерен расплатиться с португальским клубом шестью платежами.

На прошедшем чемпионате мира - 2022 в Катаре Энцо Фернандес в составе национальной команды стал обладателем чемпионского звания, а также выиграл приз лучшему молодому игроку турнира.

В текущем сезоне хавбек провел 17 матчей в чемпионате Португалии, в которых забил один мяч и сделал пять результативных передач.