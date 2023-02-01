Мбаппе сожалеет об упущенной возможности перехода в «Реал»

Журналист El Chiringuito TV Эду Агирре сообщил, что нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе сожалеет, что не смог перейти в мадридский "Реал" летом прошлого года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как утверждает журналист, 24-летний француз ждет новой возможности, чтобы перейти в стан действующих чемпионов Испании. Также Мбаппе сообщил своему окружению, что его контракт с "ПСЖ" заключен до 2024-го, а не 2025 года, как было заявлено на пресс-конференции по случаю заключения соглашения.

21 мая стало известно, что Мбаппе подписал новый контракт с "ПСЖ", который рассчитан до 2025 года. При этом ранее сообщалось, что футболист уже подписал соглашение с мадридским "Реалом". Однако громкий переход не состоялся.