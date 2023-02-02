«Барселона» не успела подписать нового футболиста

Спортивный директор "Барселоны" Матеу Алемани заявил, что каталонскому клубу не хватило 18 секунд , чтобы подписать мексиканского защитника клуба МЛС "Лос-Анджелес Гэлакси" Хулиана Араухо до закрытия зимнего трансферного окна. Его слова передает Movistar, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы не успели вовремя с Хулианом Араухо из-за технической ошибки. Опоздали на 18 секунд, я не знаю, что собирается делать ФИФА.

Мы уделили приоритетное внимание регистрации игроков, которые уже были продлены, и сэкономили, чтобы попытаться зарегистрировать Рональда Араухо и Маркоса Алонсо", - заявил Алемани.

В нынешнем сезоне Высшей лиги США Хулиан Араухо принял участие в 31 матче, в которых ему удалось забить один мяч и сделать пять результативных передач. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет €6 млн.