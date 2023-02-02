Лучший молодой игрок ЧМ-2022 официально представлен в качестве футболиста «Челси»

Лондонский футбольный клуб "Челси" представил аргентинского полузащитника Энцо Фернандеса в качестве своего игрока, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сумма трансфера составила €121 млн, что является рекордной сделкой в истории чемпионат Англии. Соглашение рассчитано до лета 2031 года.

До этого трансферный рекорд принадлежал "Манчестер Сити", который приобрел английского хавбека Джека Грилиша у "Астон Виллы" за €113 млн.

На прошедшем чемпионате мира в Катаре Энцо Фернандес в составе сборной Аргентины стал обладателем Кубка мира, а также завоевал приз лучшему молодому футболисту турнира.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 17 матчах в чемпионате Португалии, в которых забил один гол и сделал пять результативных передач.