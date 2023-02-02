Врачи покалечили легенду рестлинга

Вряд ли в конце прошлого века в России был мальчишка, который не знал Халка Хогана и не пытался ему подражать. Харизматичный атлет вывел рестлинг на принципиально новый уровень популярности и гонораров.

Тем больнее слышать о плачевном положении, в котором легенда спорта и кино оказался сейчас. Чудовищная ошибка врачей превратила Халка в инвалида, передает Day.Az со ссылкой на sportbox.ru.

Самый известный рестлер в мире

Халк Хоган - легенда американского и мирового рестлинга. В 80-е годы прошлого века он сильно поспособствовал тому, чтобы это спортивное развлечение оказалось на доселе невиданных высотах. Современные рестлеры должны благодарить Хогана за миллионные гонорары, а по популярности в этой индустрии с ним может сравниться разве что Дуэйн Джонсон.

Карьеру рестлера Халк начал ещё в 1977 году, и продолжалась она больше 30 лет. За это время Хоган выиграл множество поясов в различных организациях. Также он удостоился большого числа наград и вошёл в Зал славы рестлинга. Параллельно Халк строил успешную актерскую карьеру, снявшись во многих сериалах и фильмах.

Сейчас Хогану 69 лет, и он уже не выступает в рестлинге. По признанию дочери Брук, отец больше 25 раз ложился под нож за последнее десятилетие. Ему делали операции практически везде: на плечах, коленях, бедрах, локтях. Одна из операций даже привела к тому, что рестлер заразился золотистым стафилококком.

"Он не чувствует нижней части тела"

Последствия всех операций Халк преодолел с достоинством, продолжив выступать на ринге даже в преклонном возрасте, несмотря на высокие риски. Даже с опасным стафилококком удалось справиться. Но последняя операция подорвала здоровье прославленного рестлера.

Большие проблемы Хогана со спиной начались в 2010 году. Тогда его госпитализировали в больницу Тампы, где врачи провели 10-часовую операцию. После неё рестлер долго передвигался на костылях. С тех пор он страдал от периодических болей в спине.

Недавно Хоган вновь лёг на операционный стол, и это закончилось для него настоящей трагедией. Знаменитый рестлер Курт Энгл недавно заявил, что Хоган больше не чувствует нижней части тела. Объяснил он это последствиями хирургического вмешательства.

- Ему повредили нервы. Он не чувствует нижней части тела. Теперь ему нужно использовать трость, чтобы ходить. Думал, что он делает это, потому что болит спина, но у него нет никакой боли. Он вообще ничего не чувствует. Знаете ли, это довольно серьёзно. Я действительно сочувствую Хогану. Он вложил сердце и душу в рестлинг. Он парень, который произвёл революцию в профессиональном рестлинге. Очень уважаю его, - заявил Энгл.

Но проблемы со здоровьем не сломили Хогана. Он по-прежнему ведет активный образ жизни, посещая различные мероприятия, связанные с рестлингом, и не теряет присутствия духа.