Азербайджанский борец завоевал золото рейтингового турнира

В Загребе (Хорватия) продолжается первый рейтинговый турнир года по спортивной борьбе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, на ковер вышли борчиха и представители греко-римской борьбы. Азербайджан представляли трое. Из них только Талех Мамедов добыл медаль, высшей пробы.

63 кг. Талех Мамедов, стартовавший с четвертьфинала, прошел узбекского борца, а в полуфинале поборол иранца. В финальной схватке он одолел другого борца из Ирана и завоевал золотую медаль.

55 кг. Эльнура Мамедова начала в квалификации, где одолела китайскую борчиху и вышла в 1/8 финала. Здесь она не смогла преодолеть соперницу из Канады и завершила вступление.

67 кг. Хасрат Джафаров первую схватку провел в 1/8 финала, в которой уступил представителю Кубы и завершил выступление.

Ранее на турнире было завоевано девять наград в вольной борьбе: Алиаббас Рзазаде (57 кг) стал чемпионом, Гаджи Алиев (70 кг) и Гиорги Мешвилдишвили (125 кг) добыли серебро, а Али Рагимзаде (65 кг), Гаджимурад Гаджиев (70 кг), Джабраил Гаджиев (74 кг), Осман Нурмагомедов (92 кг), Магомедхан Магомедов (97 кг) и Алена Колесник (59 кг) - бронзу.

