Федор Емельяненко техническим нокаутом проиграл Бейдеру

Емельяненко в начале первого раунда пытался оказать сопротивление в стойке, но быстро получил мощный хук в челюсть. После этого российский чемпион упал на настил и попытался что-то противопоставить Бейдеру в партере.
Получалось это плохо: американец, по сути, просто избивал российскую легенду единоборств. Судья Херб Дин на протяжении примерно минуты наблюдал за этим процессом, после чего принял решение остановить бой.
Напомним, ранее Емельяненко подтвердил, что поединок против Бейдера станет последним в спортивной карьере россиянина.
Таким образом, теперь на счету российского бойца 40 побед и семь поражений в ММА. Еще один бой признан несостоявшимся.