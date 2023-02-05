Федор Емельяненко техническим нокаутом проиграл Бейдеру

Емельяненко в начале первого раунда пытался оказать сопротивление в стойке, но быстро получил мощный хук в челюсть. После этого российский чемпион упал на настил и попытался что-то противопоставить Бейдеру в партере.

Получалось это плохо: американец, по сути, просто избивал российскую легенду единоборств. Судья Херб Дин на протяжении примерно минуты наблюдал за этим процессом, после чего принял решение остановить бой.