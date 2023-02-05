В «Баварии» рассказали, почему отказались от покупки Роналду

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич рассказал, почему клуб не решился на подписание португальского полузащитника Криштиану Роналду.

"Мы говорили о Роналду. Но я четко сказал Жорже Мендешу: "Для нас это невыполнимая задача".

Это не подходило "Баварии" ни в финансовом, ни в спортивном планах. Это не соответствовало нашей философии", - передает слова Салихамиджича Goal, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

37-летний Роналду с ноября 2022 года находился без команды после расторжения контракта с "Манчестер Юнайтед". К разрыву соглашения привело скандальное интервью португальца, в котором он раскритиковал тренерский штаб, руководство и политику клуба.

2 января Роналду стал игроком "Аль-Насра" из Саудовской Аравии, по контракту с которым он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

22 января Роналду дебютировал за клуб в чемпионате страны. Он вышел в стартовом составе команды на игру против "Аль-Иттифака". Португалец провел матч полностью, не отметившись результативными действиями. Встреча завершилась победой его команды со счетом 1:0.