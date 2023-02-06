Стали известны подробности следующего поединка Макгрегора

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт рассказал подробности следующего поединка ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, его слова приводит The Ringer MMA Show.

Глава промоушена заявил, что поединок Макгрегора против американца Майкла Чендлера запланирован на третью четверть года и скорее всего пройдет в сентябре. "Мы поговорили о весовой категории. И решили, что бой пройдет в полусреднем весе", - добавил он.

О том, что Макгрегор подерется с Чендлером, стало известно 4 февраля. Уайт сообщил, что бойцов позвали на позиции тренеров в реалити-шоу The Ultimate Fighter 31, и в финале сезона они должны сойтись в октагоне.

Последний поединок Макгрегор провел летом 2021 года, уступив американцу Дастину Порье техническим нокаутом. Ирландец получил перелом ноги, после которого восстанавливается до сих пор. В профессиональной карьере он провел 28 боев, одержав 22 победы и потерпев шесть поражений.