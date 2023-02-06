Хави назвал «Реал» фаворитом Ла Лиги

Главный тренер "Барселоны" Хави, комментируя победу над "Севильей " в матче 20-го тура чемпионата Испании, назвал "Реал" из Мадрида фаворитом нынешнего сезона Ла Лиги. Его слова передает Sport.es, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я считаю "Барселону" не фаворитом, а кандидатом. Фаворитом продолжает оставаться "Реал", который является действующим чемпионом чемпионата Испании и Лиги чемпионов. У нас есть возможность завоевать все оставшиеся титулы, но мы должны подтвердить это на поле. Эйфория - это хорошо, но ее нужно обуздать", - сказал Хави.

На 58-й минуте счет в матче открыл игрок "Барселоны" Горди Альба. На 70-й минуте полузащитник каталонской команды Гави удвоил преимущество. Через девять минут нападающий Рафинья забил третий мяч "Барселоны" и установил окончательный счет.

Таким образом, "Барселона" закрепилась на первом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 53 очка. Каталонцы оторвались от мадридского "Реала", находящегося на втором месте, на восемь очков. "Севилья" занимает 16-е место, набрав 21 очко.