Озил об игре в одной команде с Роналду

Немецкий полузащитник "Истанбула" Месут Озил дерзко ответил на вопрос фаната о совместной игре с Криштиану Роналду в мадридском "Реале", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Фанат подошел к немцу и спросил: "Каково было играть с Роналду?" Озил нахально ответил: "Спроси лучше его, ведь это он играл со мной". Приводит реплику футболиста TheSun.

Озил и Роналду около трех лет выступали вместе за "Реал". Благодаря голевым передачам немца португалец сумел забить 31 мяч. Вместе они завоевали чемпионство в Ла Лиге, а также Кубок и Суперкубок Испании.

Озил выступает за "Истанбул Башакшехир" с лета прошлого года. Недавно появились слухи о том, что 34-летний полузащитник завершает карьеру.

37-летний Роналду с ноября 2022 года находился без команды после расторжения контракта с "Манчестер Юнайтед". 2 января Роналду стал игроком "Аль-Насра" из Саудовской Аравии, по контракту с которым он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Он уже дебютировал за новый клуб и забил один гол с пенальти.