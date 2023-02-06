Российскому фигуристу Роману Костомарову могут ампутировать ногу по колено в связи с прогрессирующей гангреной. Об этом сообщил Telegram-канал Mash в понедельник, передает Day.Az.

По имеющейся информации, врачи опасаются, что спортсмен не сможет перенести операцию из-за крайне тяжелого состояния. На данный момент у Костомарова поражена уже большая часть ноги, также развился некроз стопы и сепсис.

Чтобы не допустить дальнейшего развития заражения, специалисты думают над ампутацией ноги по колено. Фигурист продолжает находиться под постоянным наблюдением специалистов.

3 февраля сообщалось, что врачи приняли решение ампутировать пальцы ног Роману Костомарову. По имеющейся информации, хирургическое вмешательство планируется в ближайшее время.

Состояние фигуриста, который 10 января был госпитализирован с пневмонией, вызывает особые опасения. В процессе лечения у него начался сепсис.

По данным СМИ, его не удалось остановить, поэтому теперь ему грозит ампутация пальцев на руках.