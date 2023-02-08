Турецкий футболист продаст майку Роналду для помощи жертвам землетрясения
Футболист итальянской "Аталанты" и сборной Турции Мерих Демирал выставил на аукцион футболку португальского нападающего Криштиану Роналду времен туринского "Ювентуса" с автографом для сбора средств пострадавшим от последствий землетрясения в своей стране, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Я только что говорил c Криштиану. Он cказал, что очень опечален тем, что произошло в Турции. Мы выcтавляем на аукцион футболку c автографом Роналду из моей коллекции. Вcе доходы от аукциона будут пожертвованы", - написал турок в Twitter.
Роналду выступал за "Ювентус" с 2018 по 2021 год.
Также 24-летний турецкий защитник добавил, что футболку с автографом для продажи пожертвовал капитан "Ювентуса" Леонардо Бонуччи.
Землетрясение произошло в ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции магнитудой 7,8 балла, которое стало сильнейшим на территории страны с 1939 года. Эпицентр находился рядом с городом Газиантеп.
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