Турецкий футболист продаст майку Роналду для помощи жертвам землетрясения

Футболист итальянской "Аталанты" и сборной Турции Мерих Демирал выставил на аукцион футболку португальского нападающего Криштиану Роналду времен туринского "Ювентуса" с автографом для сбора средств пострадавшим от последствий землетрясения в своей стране, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я только что говорил c Криштиану. Он cказал, что очень опечален тем, что произошло в Турции. Мы выcтавляем на аукцион футболку c автографом Роналду из моей коллекции. Вcе доходы от аукциона будут пожертвованы", - написал турок в Twitter.

Роналду выступал за "Ювентус" с 2018 по 2021 год.

Также 24-летний турецкий защитник добавил, что футболку с автографом для продажи пожертвовал капитан "Ювентуса" Леонардо Бонуччи.

Землетрясение произошло в ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции магнитудой 7,8 балла, которое стало сильнейшим на территории страны с 1939 года. Эпицентр находился рядом с городом Газиантеп.