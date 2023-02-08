Двое волейболистов сборной Турции погибли в результате землетрясения
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В результате землетрясения погибли двое волейболистов сборной Турции.

Как передает Day.Az со ссылкой на TRT Spor, стихийное бедствие стало причиной гибели Мехмета Джан Агырбаша и Эминджана Коджабаша.

Отметим, что разрушительное землетрясение, произошедшее 6 февраля, затронуло 13,5 млн человек в 10 провинциях Турции.