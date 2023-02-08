https://news.day.az/sport/1536034.html Двое волейболистов сборной Турции погибли в результате землетрясения
Двое волейболистов сборной Турции погибли в результате землетрясения
В результате землетрясения погибли двое волейболистов сборной Турции.
Как передает Day.Az со ссылкой на TRT Spor, стихийное бедствие стало причиной гибели Мехмета Джан Агырбаша и Эминджана Коджабаша.
Отметим, что разрушительное землетрясение, произошедшее 6 февраля, затронуло 13,5 млн человек в 10 провинциях Турции.
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