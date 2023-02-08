Леброн Джеймс стал лучшим бомбардиром в истории НБА

Нападающий "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс установил новый рекорд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по очкам за карьеру, превзойдя достижение Карима Абдул-Джаббара, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

38-летний американец превзошел рекорд экс-форварда "Лейкерс" Абдул-Джаббара (38387 очков) в домашнем матче против "Оклахомы-Сити Тандер". Теперь на счету Джеймса 38390 очков за карьеру в НБА. Стоит отметить, что из-за возможного рекорда Джеймса цены билетов на эту игру доходили до 100 тыс. долларов.

Сразу после ставшего рекордным броска матч был прерван, чтобы воздать почести баскетболисту. Во время паузы на паркет вышла семья спортсмена, комиссар лиги Адам Сильвер, а также 75-летний Абдул-Джаббар, который символически передал баскетбольный мяч Леброну.

Несмотря на рекорд Джеймса, "Лос-Анджелес" в этом матче уступил со счетом 130:133. Леброн стал самым результативным игроком встречи, набрав 38 очков.