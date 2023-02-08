https://news.day.az/sport/1536156.html Гимнасты из Казахстана принимают участие в учебно-тренировочных сборах в Баку - ФОТО
Гимнасты из Казахстана принимают участие в учебно-тренировочных сборах в Баку - ФОТО
Члены сборной команды Казахстана по прыжкам на батуте принимают участие в учебно-тренировочных сборах в Баку, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.
Учебно-тренировочные сборы проходят в Национальной арене гимнастики.
Напомним, что 18-19 февраля в Национальной арене гимнастики в Баку пройдет Кубок мира по прыжкам на батуте. В соревнованиях ожидаются выступления 63 гимнастов из 16 стран. Спортсмены представят индивидуальные и синхронные программы.
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