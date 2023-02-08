Гимнасты из Казахстана принимают участие в учебно-тренировочных сборах в Баку

Члены сборной команды Казахстана по прыжкам на батуте принимают участие в учебно-тренировочных сборах в Баку, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

Учебно-тренировочные сборы проходят в Национальной арене гимнастики.

Напомним, что 18-19 февраля в Национальной арене гимнастики в Баку пройдет Кубок мира по прыжкам на батуте. В соревнованиях ожидаются выступления 63 гимнастов из 16 стран. Спортсмены представят индивидуальные и синхронные программы.