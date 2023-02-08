"Пари Сен-Жермен" пока не собирается продлевать контракт с Рамосом

Испанский защитник Серхио Рамос хотел бы остаться в Париже. Но чемпионы Франции иного мнения, передает Day.Az со ссылкой на Вести

Контракт Серхио Рамоса с "Пари Сен-Жермен" истекает ближайшим летом. Клуб пока не предлагал 36-летнему испанцу продлить договор.

Сам Серхио Рамос доволен своим положением в клубе и хотел бы и дальше играть в составе "ПСЖ". Заинтересован в продолжении сотрудничества и главный тренер парижан Кристоф Галтье, который считает Рамоса лидером раздевалки. Но новый договор испанцу пока не предложен.

Руководство клуба смущает возраст футболиста. Также в Париже не уверены, что Серхио сможет выступать на высоком уровне в следующих сезонах. Поэтому возникла задержка с новым контрактом. У Рамоса есть время, чтобы убедить менеджмент в целесообразности продления сотрудничества.

Тем временем у четырехкратного победителя Лиги чемпионов в составе "Реала" есть иные варианты продолжения карьеры. Рамос может вернуться в "Севилью", где начинал свою карьеру. Также не исключено, что Серхио снова станет одноклубником Криштиану Роналду в саудовским "Аль-Насре".