"Пари Сен-Жермен" пока не собирается продлевать контракт с Рамосом
Контракт Серхио Рамоса с "Пари Сен-Жермен" истекает ближайшим летом. Клуб пока не предлагал 36-летнему испанцу продлить договор.
Сам Серхио Рамос доволен своим положением в клубе и хотел бы и дальше играть в составе "ПСЖ". Заинтересован в продолжении сотрудничества и главный тренер парижан Кристоф Галтье, который считает Рамоса лидером раздевалки. Но новый договор испанцу пока не предложен.
Руководство клуба смущает возраст футболиста. Также в Париже не уверены, что Серхио сможет выступать на высоком уровне в следующих сезонах. Поэтому возникла задержка с новым контрактом. У Рамоса есть время, чтобы убедить менеджмент в целесообразности продления сотрудничества.
Тем временем у четырехкратного победителя Лиги чемпионов в составе "Реала" есть иные варианты продолжения карьеры. Рамос может вернуться в "Севилью", где начинал свою карьеру. Также не исключено, что Серхио снова станет одноклубником Криштиану Роналду в саудовским "Аль-Насре".
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