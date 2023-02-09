Месси и «ПСЖ» обсуждают условия нового контракта

Аргентинец Лионель Месси и французский "ПСЖ" обсуждают условия нового контракта, передает Day.Az со ссылкой на Sport.es

Соглашение может быть продлено на один сезон или на сезон с возможностью продления. Окончательное решение будет принимать аргентинец.

В ближайшее время должна состояться заключительная встреча между Месси и клубом.

Месси перешел в "ПСЖ" из "Барселоны" в летнее трансферное окно 2021 года. Его контракт с клубом истекает летом 2023 года. В нынешнем сезоне на счету форварда десять забитых мячей и десять результативных передач в 18 играх чемпионата Франции.