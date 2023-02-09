https://news.day.az/sport/1536417.html Месси и «ПСЖ» обсуждают условия нового контракта
Месси и «ПСЖ» обсуждают условия нового контракта
Аргентинец Лионель Месси и французский "ПСЖ" обсуждают условия нового контракта, передает Day.Az со ссылкой на Sport.es
Соглашение может быть продлено на один сезон или на сезон с возможностью продления. Окончательное решение будет принимать аргентинец.
В ближайшее время должна состояться заключительная встреча между Месси и клубом.
Месси перешел в "ПСЖ" из "Барселоны" в летнее трансферное окно 2021 года. Его контракт с клубом истекает летом 2023 года. В нынешнем сезоне на счету форварда десять забитых мячей и десять результативных передач в 18 играх чемпионата Франции.
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