«Реал», «Барселона» и «Ювентус» пригласили европейские клубы стать участниками Суперлиги

"Реал", "Барселона" и "Ювентус" обратились к более чем 50 европейских клубов по вопросу создания нового турнира Суперлига, который сможет заменить Лигу чемпионов, сообщает The Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Планируется, что в нем примут участие 60-80 клубов. В турнире не будет постоянных участников, а все команды будут разделены на дивизионы (предполагается, что их будет четыре) и проведут не меньше 14 матчей за сезон.

Как утверждает издание, причиной создания турнира являются финансовые проблемы футбольных клубов. Ранее топ-клубы Европы уже хотели реализовать проект Суперлиги, но из-за негативной реакции общественности им не удалось осуществить свои планы.