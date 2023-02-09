Скончался Бывший футболист «Барселоны»

Бывший футболист "Барселоны" и национальной команды Испании Маркос Алонсо Пенья ушел из жизни в возрасте 63 лет. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Наш клуб выражает глубочайшие соболезнования в связи с кончиной экс-игрока "Барселоны" и отца Маркоса Алонсо Пеньи. Направляем всю нашу поддержку Маркосу Алонсо и его семье. Покойся с миром", - говорится в заявлении клуба.

Маркос Алонсо Пенья играл за клуб из столицы Каталонии в период с 1982 по 1987 годы. В составе сине-гранатовых он становился чемпионом Испании (1984/1985), обладателем Кубка Испании (1982/1983), обладателем Суперкубка Испании - 1983, обладателем Кубка испанской лиги (1982/1983, 1985/1986) и финалистом Кубка чемпионов УЕФА (1985/1986). Также он выступал за мадридский "Атлетико". В футболке сборной Испании ему удалось завоевать серебро Евро-1984.

Маркос Алонсо Пенья - отец действующего игрока "Барселоны" Маркоса Алонсо.