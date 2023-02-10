Стало известно имя лучшего футболиста Азии 2022 года

Нападающий клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) "Тоттенхэм" и сборной Южной Кореи Сон Хын Мин признан лучшим футболистом Азии в 2022 году, пишет VnExpress, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Для 30-летнего игрока шестая победа подряд и восьмая в карьере. По итогам голосования экспертов и болельщиков он набрал 256 очков.

Второе место разделили Мехди Тареми из "Порту" и сборной Ирана и Салем Аль-Давсари ("Аль-Хиляль" и сборная Саудовской Аравии), на счету которых по 120 очков.

Международный олимпийский комитет ранее выступил с заявлением, в котором сообщил, что организация рассматривает вопрос участия в Олимпийских играх россиян и белорусов, не выразивших активной поддержки проведению спецоперации на территории Украины. Помимо этого, спортсмены из России и Белоруссии должны выполнить еще несколько требований, в том числе пройти полное антидопинговое тестирование.

Глава МОК Томас Бах в интервью Der Spiegel сообщил, что допускает участие россиян и белорусов в Играх-2024 без флага и гимна, отметив, что МОК не поддерживает дискриминацию по национальному признаку.