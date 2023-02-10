Экс-футболиста сборной Австрии застрелили на улице в Вене

Бывший полузащитник сборной Австрии по футболу Волкан Кахраман был застрелен на улице в Вене. Об этом сообщает The Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, спортсмена убил бывший деловой партнер в ходе ссоры. Затем предполагаемый убийца застрелился на месте происшествия.

Бывший клуб 43-летнего экс-футболиста "Аустрия" в социальных сетях подтвердил его гибель. В активе Кахрамана три матча за национальную сборную Австрии.