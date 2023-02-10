https://news.day.az/sport/1536755.html Экс-футболиста сборной Австрии застрелили на улице в Вене
Экс-футболиста сборной Австрии застрелили на улице в Вене
Бывший полузащитник сборной Австрии по футболу Волкан Кахраман был застрелен на улице в Вене. Об этом сообщает The Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным издания, спортсмена убил бывший деловой партнер в ходе ссоры. Затем предполагаемый убийца застрелился на месте происшествия.
Бывший клуб 43-летнего экс-футболиста "Аустрия" в социальных сетях подтвердил его гибель. В активе Кахрамана три матча за национальную сборную Австрии.
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